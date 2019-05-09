محكمة أسترالية تدين 3 مسلمين في قضية إحراق مسجد في ملبورن قبل 3 أعوام

دانت المحكمة العليا بولاية فيكتوريا في ​أستراليا​ ثلاثة مسلمين بتهمة ​الإرهاب​ في قضية إحراق مسجد شيعي في مدينة ملبورن قبل ثلاثة أعوام. وأصدرت هيئة المحلفين في المحكمة العليا بولاية فيكتوريا حكم إدانة بحق عبد الله الشعراني و​أحمد محمد​ وحاتم مخيبر في قضية إضرام النيران في مركز الإمام علي الإسلامي في 11 أيلول 2016.

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