السيسي خلال استقباله حفتر:نؤكد دعم جهود الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب

استقبل الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ ب​قصر الاتحادية​ في ​القاهرة​ القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير ​خليفة حفتر​، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل. وأكّد السيسي خلال استقباله المشير حفتر "دعم جهود ​الجيش الليبي​ في ​مكافحة الإرهاب​ والميليشيات المتطرفة". من جهته، أطلع المشير حفتر الرئيس السيسي على "الجهود الليبية من أجل التصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي"، مشيدًا "بجهود مصر لمكافحة الإرهاب ودعم الحلول السياسية للأزمات العربية".

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