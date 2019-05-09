سفيرة أنقرة بأديس أبابا: سنواصل تحفيز شركاتنا للاستثمار بإثيوبيا

أكدت سفيرة ​تركيا​ لدى ​إثيوبيا​، يبراك ألب، أن "​الحكومة التركية​ ستواصل مساعدة وتحفيز الشركات التركية على المشاركة في صناعة الأغذية الزراعية الإثيوبية المتنامية"، موضحةً أن "إثيوبيا تعتبر وجهة مثالية للمستثمرين الأتراك"، مضيفة: "إثيوبيا تشهد اقتصادا متنام وتوفر إمكانات سوق جيدة للشركات العاملة في ​الزراعة​".

ولفتت إلى أن "الشركات التركية تعمل على نقل المعرفة والخبرة في العديد من المجالات الصناعية مع التمسك باستراتيجياتها الرابحة"، مشيرةً إلى أن "الشركة تدرس التوسع في سوق الأغذية الزراعية الإثيوبي الواعد، مضيفة: "من السهل القيام بأعمال تجارية في إثيوبيا، لتفهم الإثيوبيين واحترامهم للعمل".