نقابة مستخدمي الضمان تعلن العودة الى الاضراب التحذيري

أعلنت نقابة ​مستخدمي الضمان​ العودة الى الاضراب التحذيري. وأوضحت النقابة في بيان لها أن "النزول الى الشارع ليس لأهداف شخصية بل لحماية مؤسسة الضمان".

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