النشرة: الجيش السوري يسيطر على مناطق شمال غربي حماه

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ واصل تقدمه وسيطر على تل هواش وتل الصخر ومزارعها وبلدة التوينة والشريعة شمال غربي حماه بعد سيطرته صباحا على قلعة المضيق وبلدة الكركات". ويواصل الجيش السوري تضييق الخناق على ​الجماعات المسلحة​ ويحصرها في الريفين الشمالي الغربي لحماه مقتربا من ​ريف ادلب​ الجنوبي.

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