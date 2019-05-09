حزب الله إستقبل وفد اللجان الشعبية لقوى التحالف الوطني الفلسطيني والقوى الإسلامية

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وفدا من اللجان الشعبية لقوى التحالف الوطني الفلسطيني والقوى الإسلامية وأنصار الله ولجان الأحياء والروابط بمخيم عين الحلوة برئاسة أبو بسام المقدح الذي وجه التهنئة لقيادة حزب الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتم خلال اللقاء التداول بالوضع الأمني في مخيمات منطقة صيدا وتحديدا مخيم عين الحلوة وشدد الطرفان على العلاقة المميزة بين المخيمات والجيش اللبناني وضرورة تفعيل التنسيق بين الفصائل الفلسطينية والأجهزة الأمنية اللبنانية وتعزيز التعاون بين القوى الفلسطينية واللبنانية، منوهين بالعلاقات الأخوية المميزة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني. كما أكد الجميع على ضرورة تحصين الأمن والإستقرار في المخيمات والذي هو من مسؤولية الجميع.
من جهة أخرى نوّه الوفد بالجهود التي بذلتها وتبذلها قيادة حزب الله من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المخيمات، مؤكدا وقوف القوى الفلسطينية الى جانب المقاومة في اي عدوان على لبنان.
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