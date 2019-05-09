اللبنانية والكسليك فازتا بالجائزة الأولى في مباراة عن الوساطة

فازت جامعة الروح القدس- ​الكسليك​ ممثلة بإيلينا حواط، كارن الحاج وليا ليون والمدربة بول شيحا بالجائزة الأولى في إطار المباراة ب​اللغة​ الفرنسية، فيما فازت ​الجامعة اللبنانية​ ممثلة بجنى عبدالله باسيل ونيلي عقيقي وألوندرا فغالي والمدربة برناديت رحيم بالجائزة الأولى في إطار المباراة باللغة العربية، وفق ما اعلن المركز المهني للوساطة والإدارة الإقليمية للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في ​الشرق الأوسط​ في بيان اليوم، مشيرا الى ان " المكتب الإقليمي لليونسكو في الشرق الأوسط نظم المسابقة الجامعية حول الوساطة للسنة الثالثة على التوالي وذلك بالشراكة مع وكالة التعاون الدولي GIZ-ZFD.

واضاف البيان ان " المباراة هدفت إلى تعريف ​الطلاب​ بالوساطة كوسيلة حبية لحل النزاعات وقد تحضر لها الطلاب عبر المشاركة في تمارين محاكاة للوساطة في حضور وسطاء محترفين من المركز المهني للوساطة، علما ان المباراة جرت من 2 إلى 6 أيار الحالي في ​جامعة القديس يوسف​ بجزأين، واحد باللغة الفرنسية وآخر باللغة العربية. وشارك أكثر من عشرين فريق من طالبين أو ثلاثة طلاب من تسع جامعات لبنانية في هذه المباراة وقد لعبوا دور فرق منخرطة في عملية وساطة وخضعوا لتقييم لجان حكم مشكلة من شخصيات ووسطاء مهنيين وممثلين من ​الوكالة الجامعية للفرنكوفونية​ ووكالة التعاون الدولي والمركز المهني للوساطة وذلك بالاستناد إلى قدرتهم على التواصل مع الفريق الآخر والاستماع إليه والتفاوض على حل يكون فيه الجميع فائزا".

ولمناسبة المباراة النهائية، ألقى رئيس جامعة القديس يوسف الاب ​سليم دكاش​ كلمة أكد فيها أنه "في عالم لا ينفك ينتج النزاعات، لا بد من تطوير فن التفاوض وممارسة الوساطة بين الأطراف المتنازعة، لا سيما متى نشأ النزاع في نفس المعسكر أو في نفس البلد وبين مواطني البلد الواحد".