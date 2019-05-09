نحاس: كفى شعبنا قهراً وكفى تحمله سياسة تقاسم المصالح

أكّد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نقولا نحاس​ أن "كتلتنا تقدمت مع نواب تمثل ​الكتائب​ و​اللقاء الديمقراطي​ ومستقلون بطعن أمام مجلس الدستوري بخصوص قانون الكهرباء الذي صدر في ملحق خاص للجريدة الرسمية"، مشيرًا إلى "أننا أردنا من الطعن إنقاذ قطاع و​خطة الكهرباء​ من مغامرة جديدة كما حدث سابقًا وتكرار عدم تطبيق القوانين القائمة التي أدت إلى هذا الفشل الذريع".

ولفت نحاس، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "هذا الفشل الذريع في قطاع الطاقة كبّد ​لبنان​ ثلث ديونه القائمة"، جازمًا بالقول: "كفى شعبنا قهراً وكفى تحمله ​سياسة​ تقاسم المصالح".