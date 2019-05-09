قوى الأمن: توقيف 23 شخصا سوريًا في الصويري لدخولهم لبنان خلسة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه" نتيجةً للمتابعة والرصد، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، من توقيف 23 شخصا من التابعية السورية بينهم نساء وأطفال، وذلك بتاريخ 8/5/2019 في بلدة ​الصويري​ - ​البقاع الغربي​، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة وسلموا الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني في حقهم، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص.

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