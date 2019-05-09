نقابة المعلمين في المدارس الخاصة في الجنوب عقدت جمعية عمومية

انعقدت الجمعية العمومية ل​نقابة المعلمين​ في ​المدارس الخاصة​ - فرع ​الجنوب​ للتصويت على تفويض المجلس التنفيذي للنقابة باتخاذ إجراءات تصعيدية من اجل مواجهة ما يحاك لفصل التشريع، وتم التصويت لتفويض المجلس التنفيذي بالإجماع.

وعرض الامين العام لنقابة المعلمين في ​لبنان​ ​وليد جرادي​ الأوضاع النقابية وما يتعرض له المعلم في التعليم الخاص من ضغوطات وتحديات، محذرا من التمادي في محاولة محاصرة المعلمين لان الامور لم تعتد تحتمل، منبها الى خطورة ما يخطط له.

بدوره، دعا نائب الامين العام للنقابة ابراهيم يونس، الى تكاتف الجهود والالتفاف حول النقابة بما تمثل من شرعية وحيثية ودور رائد، وعرض يونس لما يتم العمل به على مستوى صندوق التعويضات.