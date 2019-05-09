انعقدت الجمعية العمومية لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة - فرع الجنوب للتصويت على تفويض المجلس التنفيذي للنقابة باتخاذ إجراءات تصعيدية من اجل مواجهة ما يحاك لفصل التشريع، وتم التصويت لتفويض المجلس التنفيذي بالإجماع.
وعرض الامين العام لنقابة المعلمين في لبنان وليد جرادي الأوضاع النقابية وما يتعرض له المعلم في التعليم الخاص من ضغوطات وتحديات، محذرا من التمادي في محاولة محاصرة المعلمين لان الامور لم تعتد تحتمل، منبها الى خطورة ما يخطط له.
بدوره، دعا نائب الامين العام للنقابة ابراهيم يونس، الى تكاتف الجهود والالتفاف حول النقابة بما تمثل من شرعية وحيثية ودور رائد، وعرض يونس لما يتم العمل به على مستوى صندوق التعويضات.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المعلمين في المدارس الخاصة في الجنوب عقدت جمعية عمومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.