الخارجية التركية: العقوبات لا تضر إيران وحدها بل المنطقة كلها

أكّد وزير الخارجية التركي ​مولود تشاووش أوغلو​ أن "​إيران​ دولة جارة لنا"، مشيرًا إلى أن "العقوبات لا تضر إيران وحدها بل المنطقة كلها". وأوضح أوغلو "أننا سنتسلم ​منظومة​ الدفاع أس 400 في الموعد المحدد ولن يكون هناك أي تأجيل".

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