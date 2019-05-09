رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين باللبنانية للنشرة: هدف تحرّك الغد هو عدم المس بحقوقنا

أوضح رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ ​يوسف ضاهر​، في حديث لـ"النشرة"، أن دعوة الهيئة التنفيذية إلى الإلتزام التام بالإضراب المعلن في جميع كليات الجامعة اللبنانية بمعاهدها وفروعها والاستمرار بوقف الاعمال كافة والتدريس والامتحانات والاعمال المخبرية، بالإضافة إلى الدعوة إلى المشاركة في الاعتصام في باحة وزارة التربية و​التعليم العالي​ في اليونيسكو في الحادية عشرة صباح غد الجمعة، يعود إلى أنه لا يمكن إنتظار ما قد تتضمنه ​الموازنة​ من إجراءات، مشيراً إلى أنه في الرابطة هناك مؤسسات ديمقراطية اتخذت هذا القرار، ولافتاً إلى أن الهدف هو رفع الصوت كي لا يصار إلى المس بالرواتب أو التقديمات الإجتماعية أو المعاش التقاعدي.

وأشار ضاهر إلى أن الأنباء حول ما يمكن أن تتضمنه الموازنة متضاربة، كاشفاً أن وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​ أبلغهم بأنهم يضربون على أساس إشاعة، لكن في المقابل هناك معلومات بأن الإجراءات قد تمس التقديمات الإجتماعية، في حين تم تحييد بعض صناديق التعاضد عن التدابير التي ستتخذها الحكومة حول دمج وتوحيد المعايير.

وفي حين لفت ضاهر إلى أن هذه هي المطالب الأساسية التي يتوقف عليها الإضراب، ذكر بأن لدى الأساتذة مطالب أخرى مزمنة كالدرجات الثلاث والسنوات الخمس للمعاش التقاعدي.