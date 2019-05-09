أعلن وزير الإعلام جمال الجراح انه "سيتم عقد جلسة للحكومة غدا في تمام الساعة الواحدة والنصف على ان نستكمل الجلسات يومي السبت والأحد للانتهاء من النقاش في موضوع الموازنة".
وفي تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء أكد الجراح ان "بند الرواتب وضع جانبًا بانتظار البنود الأخرى وهناك اقتراحات من الوزراء تزيد الدخل وتخفّض النفقات"، مضيفا:"الوزراء سيتقدمون غداً بما يمكن ان يخفضوه في موازنات وزاراتهم".
وشدد الجراح على ان "المطلوب تخفيض النفقات بحدود ١٢٠٠ مليار مما يخفض عجز الموازنة بحدود ٧ و ٨ في المئة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجراح بعد جلسة الحكومة: بند الرواتب وضع جانبًا بانتظار دراسة البنود الأخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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