الجراح بعد جلسة الحكومة: بند الرواتب وضع جانبًا بانتظار دراسة البنود الأخرى

أعلن وزير الإعلام ​جمال الجراح​ انه "سيتم عقد جلسة للحكومة غدا في تمام الساعة الواحدة والنصف على ان نستكمل الجلسات يومي السبت والأحد للانتهاء من ​النقاش​ في موضوع ​الموازنة​".

وفي تصريح له بعد جلسة ​مجلس الوزراء​ أكد الجراح ان "بند الرواتب وضع جانبًا بانتظار البنود الأخرى وهناك اقتراحات من الوزراء تزيد الدخل وتخفّض النفقات"، مضيفا:"الوزراء سيتقدمون غداً بما يمكن ان يخفضوه في موازنات وزاراتهم".

وشدد الجراح على ان "المطلوب تخفيض النفقات بحدود ١٢٠٠ مليار مما يخفض عجز الموازنة بحدود ٧ و ٨ في المئة".