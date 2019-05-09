الجيش الكوري الجنوبي يعلن أن سلطات كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ

أعلن​الجيش الكوري الجنوبي​ أن السلطات في ​كوريا الشمالية​ أطلقت عددا من ​الصواريخ​باتجاه شرق سينو-ري في إقليم شمال بيونغان. يأتي لذك بينما توجه مبعوث أميركي إلى سيول لمحاولة إخراج المناقشات حول الملف النووي الكوري الشمالي من الجمود.

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