الجيش الكوري الجنوبي يعلن أن سلطات كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ

أعلنالجيش الكوري الجنوبي أن السلطات في كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخباتجاه شرق سينو-ري في إقليم شمال بيونغان.
يأتي لذك بينما توجه مبعوث أميركي إلى سيول لمحاولة إخراج المناقشات حول الملف النووي الكوري الشمالي من الجمود.
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