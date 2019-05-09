حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي حفتر.. والأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عايدة رضوان:

شهدت مصر، اليوم الخميس، مجموعة من الأحداث على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تمثل أبرزها، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المشير خليفة حفتر القائد الأعلى للجيش الليبي، وإعلان الحكومة منح مهلة للمواطنين أصحاب المباني بطلاء واجهات المباني حتى نهاية العام.

ويرصد الخليج 365، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية في الـ8 ساعات الماضية:

الحكومة توضح حقيقة قائمة الأسعار الجديدة المتداولة للوقود

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول تداول قائمة بالأسعار الجديدة للوقود في السوق المحلية خلال شهر يونيو المقبل.

وذكر المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس- أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للصورة المتداولة بقائمة الأسعار الجديدة للوقود خلال شهر يونيو المقبل.

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"2 إلكتروني 3 ورقي".. "التعليم" تحدد بدائل امتحان أولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن 3 بدائل لامتحان نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي، والذي ينطلق اعتبارًا من 19 مايو المقبل ويستمر حتى 30 من الشهر نفسه.

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السيسي يلتقي حفتر ويطلع على مستجدات الأوضاع في ليبيا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، للتفاصيل اضغط هنا..

رئيس الحكومة يكلف بمنح المواطنين مهلة أخيرة لطلاء المباني قبل قطع المرافق

عقد مجلس المحافظين اجتماعه الخامس، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ، والتنمية المحلية، والإسكان، والنقل؛ لبحث عددٍ من الملفات الخدمية، ومتابعة خطوات تنفيذ العديد من الخطط التنموية في مختلف المجالات، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يوافق على قرض صيني لتنفيذ مشروع سكك حديد العاشر من رمضان

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على حصول جمهورية مصر العربية، على قرض ميسر قيمته 4 مليارات و604 ملايين يوان صيني، من جمهورية الصين الشعبية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على القرض المقدم للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، لتنفيذ مشروع سكك حديد العاشر من رمضان، المتفق عليه بين الجانبين.

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بالشروط والمواعيد.. فتح باب حجز أراضي لإقامة محطات وقود بـ18 مدينة جديدة

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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باب الحجز لـ23 قطعة أرض خدمية، لإقامة نشاط محطات وقود بمساحات تتراوح بين 1620 و11500 م2، بـ18 مدينة جديدة.

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الحكومة تنفي تصفية 70% من مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول اتجاه الحكومة لتصفية 70% من مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة أبراج سكنية ومشروعات استثمارية.

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الحكومة توضح حقيقة اختفاء أدوية الضغط والسكر من الصيدليات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن وجود نقص شديد بأدوية السكر والضغط من الصيدليات.

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الحكومة توضح حقيقة إلغاء نظام التعليم الجديد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول إلغاء نظام التعليم الجديد لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس.

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نقابة الصحفيين تحظر نشر اسم وصور المنتج المعتدي على موقع "صدى البلد"

جدد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان إدانته الكاملة لما تعرض له الزملاء المعتدى عليهم في موقع "صدى البلد"، وتضامنه المطلق معهم.

وقرر المجلس إلزام كل الإصدارات والمواقع الصحفية المصرية بعدم نشر اسم وصور المنتج الفني الذي قاد الاعتداء على موقع "صدى البلد" وعلى الزملاء العاملين به، إلا في حالة ملاحقته أو اتهامه قضائياً.

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الأرصاد تعلن عن موجة حارة جديدة الأسبوع المقبل -فيديو

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع عودة ارتفاع درجات الحرارة مجددًا بدءًا من السبت المقبل.

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