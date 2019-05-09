البحرين تتسلّم كامل الدفعة الاولى من برنامج دعم مالي خليجي

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ف ب):

تسلمّت البحرين كامل الدفعة الاولى من حزمة مساعدات مالية أعلنت عنها السعودية والامارات والكويت بقيمة اجمالية بلغت 10 مليارات دولار لصالح المملكة الخليجية التي تواجه مصاعب مالية، حسبما أفادت الخميس وزارة المالية البحرينية.

وقالت وزارة المالية والاقتصاد في بيان الخميس "تم استلام الدفعة الأولى من مبلغ المساهمة من الدول الشقيقة" بقيمة 2,292 مليار دولار، مشيرة إلى أنها بصدد استلام الدفعة الثانية بقيمة 2,276 مليار دولار خلال العام الحالي.

وفي تشرين أكتوبر الماضي، كشفت البحرين عن برنامج توازن مالي حكومي لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022، تقوم بموجبه السعودية والإمارات والكويت بتقديم عشرة مليارات دولار على شكل" تمويلات وقروض ميسّرة" لتمويله.

وبحسب وزارة المالية فإنّ البحرين ستستلم في عام 2020 نحو 1,761 مليار دولار، وفي عام 2021 نحو 1,846 مليار دولار، وفي عام 2022 نحو 1,421 مليار دولار، وستستلم 650 مليون دولار في عام 2023.

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وتواجه المملكة صعوبات في تمويل العجز في موازنتها، بحسب خبراء ماليين.

وتملك البحرين حاليا حقلا واحدا للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل. وتنتج المملكة الصغيرة من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يوميا.

كما تنتج 150 ألف برميل اضافي من حقل ابو سعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم حاجاتها النفطية.

وفي أبريل 2018، أعلن وزير النفط البحريني محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة ان البحرين اكتشفت حقلا يحتوي على احتياطات من النفط الصخري تقدر بأكثر من 80 مليار برميل.