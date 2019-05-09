إعدام ياميش رمضان وأغذية فاسدة في حملة تفتيشية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، اليوم الخميس، إعدام 145 كيلوجرام أغذية متنوعة شملت لحوم ودواجن وخضار ومخبوزات وحلويات وياميش رمضان، جميعها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بعد فحص وتفتيش 120 محلًا تجاريًا ومخبزًا بأسواق المحافظة.

وأكدت "مشرف"، أن المديرية نفذت حملة مكبرة من خلال فرق إدارة الطب الوقائي بالمديرية، بقيادة الدكتور صلاح محمد علي، مدير الإدارة، وبالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسواق ومحلات تجارية بمراكز المحافظة الخمسة.

وأوضحت وكيل الوزارة، أنه جرى ضبط وإعدام، 145 كجم، من اللحوم ومصنعات الدواجن، والحلويات ومخبوزات متنوعة، وياميش رمضان وخضروات وفاكهة، تغيرت خواصها الطبيعية وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى ضبط وإعدام 17 لترًا عصائر ومشروبات متنوعة وزيوت فاسدة.

ولفتت "مشرف" إلى أهمية تكثيف حملات الرقابة من خلال فرق الطب الوقائي لضبط أسواق المحافظة، وحرصًا وحفاظا على صحة المواطنين.