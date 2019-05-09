يقاف حركة الطيران في مطار فرانكفورت بسبب طائرة مسيرة

وكالات- توقفت حركة الطيران في مطار فرانكفورت الدولي اليوم الخميس 9 ماي 2019 بسبب ظهور طائرة مسيرة في أجواء المطار. وقال متحدث باسم إدارة المطار إن حركات الإقلاع والهبوط متوقفة حاليا لأسباب أمنية.

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