يقاف حركة الطيران في مطار فرانكفورت بسبب طائرة مسيرة

وكالات- توقفت حركة الطيران في مطار فرانكفورت الدولي اليوم الخميس 9 ماي 2019 بسبب ظهور طائرة مسيرة في أجواء المطار.
وقال متحدث باسم إدارة المطار إن حركات الإقلاع والهبوط متوقفة حاليا لأسباب أمنية.
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