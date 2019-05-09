جماعة الاخوان المسلمين تعلق على مساعي تصنيفها جماعة ارهابية من قبل الادارة الامريكية

أعلنت جماعة الاخوان المسلمين، متابعتها ودراستها لما صرحت به المتحدثة باسم البيت الأبيض وما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، عن طلب عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي ترامب تصنيف جماعة الإخوان على “قائمة الإرهاب” وعمل فريق من الإدارة الامريكية على إصدار قرار بهذا الشأن.

وقالت الجماعه، في بيان لها، إن “هناك تكرارا لصدور مثل هذه الأخبار طوال السنوات الماضية، في الوقت الذي تتجاهل فيه الولايات المتحدة ما يقوم به السيسي على الأرض من تجاوز لكل القوانين واستمراره في قتل مئات المصريين دون محاكمة، واحتجازه لأكثر من ستين ألف مواطن… رجالاً ونساءً وأطفالاً بغير حق”.

وأضافت الجماعه :”ندرك في جماعة “الإخوان المسلمون” تماما أن ما يحدث على الأرض في مصر وما يقترفه السيسي من جرائم لا يقتصر على أفراد جماعة “الإخوان المسلمون” فقط بل تجاوزهم إلى كل فئات الشعب المصري برجاله ونسائه وشبابه، ولا نبالغ إذا قلنا أنه لن يستثني المنطقة بأسرها متجاهلاً ردود الفعل الرافضة لدمويته”.

وأعربت الجماعه عن "استغرباها أن تكون صياغة توجهات الإدارة الأمريكية مرهونة بهذا الشكل بديكتاتوريات قمعية في الشرق الأوسط بدلاً من أن تكون سياساتها متسقه مع القيم والمبادئ التي “تعلنها” دوماً الدولة الأمريكية”، مشيرة الي أنه أياً كان الهدف مما ذكرته متحدثة البيت الأبيض ونشرته صحيفة نيويورك تايمز فإننا ندرك أن هناك بعضا ممن يشاركون في صنع القرار الأمريكي يدركون تماما ردود فعل هذا القرار على جماعة الإخوان – فإننا سنظل بعون الله ثم بالتعاون مع الشعوب حولنا، مستمرين في العمل وفق فكرنا الوسطي السلمي وما نراه صحيحاً في التعاون الصادق والبناء لخدمة المجتمعات التي نعيش فيها بل وخدمة الإنسانية كلها، وستظل جماعة الإخوان المسلمون أقوى من أي قرار”