باكستان.. 10 قتلى في تفجير لاهور..و طالبان تتبنى

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني، صباح الأربعاء، إلى 10، بينهم 5 عناصر شرطة.
وأعلن تنظيم "حزب الأحرار" التابع لجماعة "طالبان باكستان" مسؤوليته عن الهجوم، مضيفاً أن هدفه كان قوات الشرطة، بحسب وكالة أسوشييتد برس.
وقال قائد شرطة لاهور، غضنفر علي، في تصريح صحفي، إن 10 أشخاص قتلوا إثر الهجوم، 5 من الشرطة، و5 من المارّة، فيما أصيب 20 آخرون.
وأضاف أن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع بسبب وجود مصابين بجروح بليغة".
من جهته، أدان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، التفجير.
وفي وقت سابق، ذكر "علي" أن التفجير استهدف سيارة للشرطة كانت قرب ضريح "داتا داربار"، ما أسفر عن مقتل 4 من الشرطة كانوا في السيارة ومدني، فضلاً عن إصابة 23 شخصاً كانوا في المنطقة لحظة التفجير.
ومن المعتقد أن ضريح "داتا داربار" يضم قبر المتصوف على هجوري، الذي عاش في القرن الحادي عشر.
ومن المعروف أن الضريح هو أكبر المزارات الصوفية في جنوب آسيا، وسبق أن تعرض عام 2010 لهجمات انتحارية دامية.
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