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مراسل ألماني يندهش من كلمة بوتين في عيد النصر

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أعرب مراسل قناة "فيلت" الألمانية عن اندهاشه لمحتوى الكلمة التي ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو اليوم الخميس.

وكان كريستوف فانير يغطي على الهواء فعاليات العرض، عندما سأله مقدم الأخبار من الاستوديو عما إذا كان بوتين قد ذكر في خطابه النزاع الأمريكي الإيراني، فأجاب: "لا

لم يطلق بوتين أي تصريح مباشر حول إيران، واستغرب هذا الأمر".

وأضاف: "لقد أعار القسط الأكبر من الوقت للحديث عن الملاحم البطولية التي خاضها الجيش السوفيتي إبان الحرب العالمية الثانية".

وأقر المراسل أن "هذا العيد هو الأهم بالنسبة للروس، وأنه يوحد مواطني

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البلاد فعلا، ما يجعل الاحتفال به يجري على أوسع نطاق، ويتضمن عروضا عسكرية وإطلاق ألعاب نارية".

 

وأعاد بوتين في كلمته اليوم إلى الذاكرة مأثرة الشعب والجيش السوفيتيين، وما قدماه من تضحيات في سبيل قهر النازية وتخليص أوروبا من نيرها.

وأكد بوتين أن دروس تلك الحرب لا تزال ذات أهمية، وأن روسيا ستبذل كل ما هو ضروري لتأمين قدراتها الدفاعية، داعيا المجتمع الدولي للعمل المشترك لمواجهة التهديدات القائمة أمامه

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