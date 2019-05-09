ورقة ضغط.. هل تستطيع أمريكا محاصرة إيران من خلال العراق؟

أصبحت بغداد بمثابة سوق غني لاستثمارات طهران بعد سنوات طويلة من تغلغل إيران داخل الأراضي العراقية، خاصة مع زيادة ضغط العقوبات الأمريكية على الأخيرة، فكانت العراق ملاذًا آمنًا إلى حد كبير للجمهورية الإسلامية.

إدراك الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الفكرة، ربما يجعل من العراق ورقة ضغط جديدة في يد واشنطن، تستطيع من خلالها زيادة محاصرتها الاقتصادية على إيران.

توجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في زيارة مفاجئة وغير معلنة إلى بغداد الثلاثاء الماضي، بعد إلغائه زيارته المقررة سابقًا إلى ألمانيا.

وأكد بومبيو، أن السبب وراء هذه الزيارة يرجع إلى "التصعيد" الإيراني الأخير لأنشتطها في المنطقة، معربًا عن رغبة بلاده في التأكيد على سيادة واستقلال العراق دون خضوع لأي قوة خارجية.

جائت هذه الزيارة عقب إعلان مسؤولين أمريكيين إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة، ردًا على التهديدات الايرانية لقوات أمريكية وحلفائها.

كانت إيران مؤخرًا تهدد بإغلاق مضيق هرمز في وجه الولايات المتحدة لمنعها من الحصول على نفط الخليج، بعد زيادة العقوبات الأمريكية بهدف تضييق الخناق على إيران وتصفير صادراتها من النفط.

وتتمتع إيران منذ 2003 بمشاريع استثمارية ضخمة في العراق، زادت من حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن مشاركة الأحزاب التابعة لها، في الحياة السياسية العراقية، من خلال البرلمان والحكومة.

توضح ايرينا تسوكرمان، الباحثة الأمريكية في الشأن القومي، "أن إيران تحاول الحد من التواجد الأمريكي داخل العراق، خاصة بعد تمكنها من السيطرة على البلاد، وتوسعة نفوذها هناك من خلال مليشياتها الشيعية التابعة لطهران، فضلًا عن سيطرتها على الحكومة الحالية".

وتؤكد تسوكرمان، في تصريحات خاصة للوفد "أنه دون التعاون مع السكان لاختيار حكومة مختلفة تمامًا عن الحكومة الحالية التابعة والموالية لإيران، فلن يتغير الواضع في الداخل، وسوف تستمر إيران في توسعة نفوذها داخل بغداد.

1/5 صادرات إيران

في أغسطس الماضي، أعلنت غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، أن متوسط صادرات السلع من طهران إلى بغداد، ارتفعت بشكل ملحوظ حتى بلغت 40 مليون دولار يوميًا.

ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع

الإيرانية تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.

تؤكد الباحثة الأمريكية، "أن مفتاح النجاح والسيطرة على إيران هو تنفيذ العقوبات، وضخ مزيد من الاستثمارات في العراق، كبديل لطهران هناك، كما حدث قبل فترة عندما منحت المملكة العربية السعودية مليون دولار إلى بغداد بهدف بناء مدينة رياضية".

مضيفة، أن "هذا المبلغ حتى لو كان ضعيفًا مقارنة بحجم الأضرار التي تعاني منها العراق، لكن على الأثل سوف يساعد على المدى في التخلص من السيطرة المالية الإيرانية على بغداد، خاصة وأن الوضع يتسم بالتعقيد".

وفي نهاية العام، كشف تقرير صادر عن مؤسسة الجمارك الإيرانية، أن صادرات طهران من السلغ غير النفطية، إلى العراق، أكثر من 6.7 ميار دولار خلال الـ8 أشهر الأخيرة، بنسبة 1/5 صادرات إيران إلى الخارج.

وبذلك تكون إيران تفوقت على الإمارات في سوق بغداد بحسب التقرير ذاته، بسبب التجار الإيرانيين، فضلًا عن انخفاض قيمة العملة الإيرانية.

يفقد الريال الإيراني منذ سنوات قيمته بشكل شبه مستمر نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران بسبب، برنامجها النووي.

الرئيس الإيراني حسن روحاني، توقع في نوفمر الماضي، ارتفاع حجم التجارة الثنائية مع العراق بنسبة 6%، لتصبح 20 مليار دولار بدلًا من 12 مليار فقط، برغم كافة الضغوطات الاقتصادية التي تتعرض لها بلاده.

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وترى إيرينا تسوكرمان، "أن إيران تهدف من خلال استثماراتها في العراق، إلى مزيد من التواص الأيدولوجي مع مؤيديها، خاصة مع سعيها لبناء المدارس في كافة البلاد بما فيها المناطق السنية والكردية".

الكهرباء والغاز

يستورد العراق 30% من احتياجاته للطاقة من الخارج، بنسبة 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران، بجانب شراء 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.

وبحسب ما أوضحه رئيس الوزراء العراقي، محمد الحلبوسي، في تصريحات صحفية، نهاية مارس الماضي، فإن أي نقص في الطاقة، يترك المنازل بلا كهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة يوميًا.

وحصلت العراق على استثناء من الولايات المتحدة الأمريكية، لتستمر في استيراد الغاز من ايران، وسد احتياجاتها اللازمة من الطاقة.

ترى ايرينا تسوكرمان، "أن الولايات المتحدة ترددت أكثر من مرة في فرض عقوبات على الغاز الطبيعي في إيران، موضحة أن قطر شريك أساسي لطهران في استخراج الغاز المسال من الحقول، ولم تفرض أمريكا عقوبات من قبل على الدوحة برغم كافة أنشطتها غير المرغوب فيها".

وأوضحت الباحثة الأمريكية، "أنه من الصعب على الولايات المتحدة، فرض عقوبات على الغاز الإيراني، ففضلًا عن قطر، فإن الصين أكبر شريك تجاري لإيران في مجال الغاز وغيره من المنتجات الإيرانية، مما يصعب من اتخاذ هذا القرار".

لم تقتصر بغداد على استيراد الكهرباء فقط من إيران، بل أسندت إلى طهران مهمة تطوير وتأهيل قطاع الكهرباء بالكامل في العراق، إبريل الماضي، وهو مشروع من شأنه أن يستمر لمدة 3 سنوات.

كذلك اتفق الجانبان العراقي والإيراني على إنشاء شبكة لايصال الغاز وتصدير الخامات التقنية والهندسية إلى العراق، عن طريق إنشاء خط أنوب المشتقات النفطية بين آبادان (جنوب غرب إيران) والبصرة (جنوب العراق).

الطريق إلى أوروبا

في العام 2016، وقعت إيران والعراق، اتفاقية لبناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من طهران إلى أوروبا عبر الأراضي العراقية، بتكلفة 2.3 مليار دولار.

وبحسب روسيا اليوم، فإن طول الخط يبلغ 1.3 كم، ينقل الغاز الطبيعي، من حقل "بارس الجنوبي" عبر الأراضي العراقية والتركية، يعمل على تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي الإيراني.

ولم تشمل العقوبات الإقتصادية الأمريكية على إيران، مجال الغاز الطبيعي حتى الآن.

وفي بداية العام الماضي، أكد المدير التنفيذي للشركة الوطنية للغاز الإيراني، حميد رضا عراقي، أن حجم الانتاج السنوي من الغاز الطبيعي لبلاده سوف يبلغ 250 مليار متر معكب، وصادرات بقيمة 60 مليون متر مكعب بنهاية شهر مارس.

وتوضح احصائيات مؤسسة بريتش بتروليوم البريطانية، لعام 2013، فإن إيران تمتلك أكبر احتياطي للغاز في العالم، إلى جانب كونها ثالث أكبر احتياطي للنفط في العالم.

تابعت إيرينا تسوكرمان، الباحثة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى لعبة استراتيجية "حسنة" داخل الأراضي العراقية ، في حال أرادت السيطرة على أنشطة إيران في بغداد، مثل التعاون مع السكان المحليين وتوفير بديل للجامعات الإيرانية، بجانب التنسيق مع النشطاء لضمان وصول الاستثمارات والمساعدات الانسانية من دول الخليج إلى مستحقيها، بعيدًا عن فاسدين السلطة.