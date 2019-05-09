عناصر من داعش يقتلون 5 أفراد من أسرة واحدة قرب الموصل

قتل مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي بالرصاص خمسة من أفراد أسرة واحدة في هجوم على منزلهم قرب مدينة الموصل بشمال العراق، بحسب مسؤولين في الشرطة ومصادر في مستشفى.

وأفاد بيان من وزارة الداخلية بأن "عناصر إرهابية" هاجمت منزل مسؤول قروي في منطقة "حمام العليل"، في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، جنوبي الموصل فقتلته وابنيه وأحد أقاربه وأمه وأصابت شخصين آخرين.

ولم تعلن جهة مسؤوليتها بعد لكن متشددي تنظيم داعش الإرهابي ينشطون في المنطقة.

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وفي واقعة منفصلة، هاجم مسلحون مخزناً للحبوب في بلدة الشرقاط، اليوم الخميس، فقتلوا حارساً وأضرموا النار في مركبة.

وفي ديسمبر 2017، أعلن العراق النصر على التنظيم المتطرف الذي كان يسيطر يوماً ما على مساحات واسعة من البلاد. لكن المتشددين غيروا أساليبهم ليعتمدوا بشكل أكبر على الهجمات الخاطفة منذ هزيمتهم وطردهم من المناطق التي كانت تحت سيطرتهم لسنوات.

ويعتقد محللون أن تنظيم داعش المتشدد ما يزال يحتفظ بخلايا نائمة في العراق بعد هزيمته وهي التي تنفذ الهجمات والتفجيرات ضد المدنيين وقوات الأمن والجيش.