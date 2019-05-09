كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مادورو" ينتقد "بنس" بسبب محاولاته المزعومة لرشوة الجيش الفنزويلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إدارة ترامب ونائب الرئيس مايك بينس شخصيًا، بسبب محاولاتهم المزعومة لرشوة الجيش الفنزويلي للوقوف إلى جانب المتآمرين.

وقال "مادورو"، متحدثا في ولاية أراغوا، شمال فنزويلا: "بالأمس، أعلن مايك بينس أن الجندي الذي يخون الوطن ويكون تابعًا لهم سوف يكافئونه. هذا عدم احترام الشرف والأخلاق وكرامة القوات المسلحة البوليفارية".

وشدد "مادورو"، على أن "بنس" لا يملك أي سلطة لتقديم المشورة للجيش الفنزويلي بأي شكل من الأشكال.

Advertisements

وأضاف "مادورو": "هذه وجهة نظر استعمارية إمبريالية للأشياء. يعتقدون أنهم بعد أعطوا الأوامر، سيقول الجيش الفنزويلي؛ لقد فهمناك يا سيد بنس. لا! مايك بينس، القائد الدستوري والشرعي للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية موجود أمامك واسمه نيكولاس مادورو موروس".

وحذر الرئيس الفنزويلي، من أنه تم الدفاع عن بلاده بشكل جيد، حيث يتم تدريب 2.3 مليون عضو من الميليشيات على "الدفاع عن كل شبر من أراضي البلاد" إذا لزم الأمر.

وشدد "مادورو"، على أن فنزويلا مجهزة بأنظمة أسلحة حديثة، مع استعداد الجيش لشن حرب دفاعية تقوم على "هيكل جديد، ومفهوم استراتيجي جديد" في كل إقليم.