كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرائق الغابات تشتعل في شرق روسيا وتجبر على الإجلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت الحرائق في نحو 58 ألف هكتار (145ألف فدان) في جميع أنحاء المناطق الشرقية من روسيا، مما هدد القرى الصغيرة وأجبرها على إجلاء الأطفال وكبار السن من قرية واحدة على الأقل.

وقالت وكالة Avialesookhrana الحكومية الروسية للحماية الجوية للغابات، اليوم الخميس، إن أكثر المناطق تضررًا كانت منطقة إيركوتسك، حيث تم حرق نحو 16،900 هكتار (41،700 فدان) من الغابات.

وحسب الوكالة، كانت بعض الحرائق تقترب من قرية بولشوي جولوستنو على طول بحيرة بايكال، مما أجبر السكان على إجلاء 28 شخصًا منها.