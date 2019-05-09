كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد أمني مصري يصل غزة لتثبيت اتفاق التهدئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يصل الوفد الأمني المصري، اليوم الخميس، لقطاه غزة قادماً من الأراضي المصرية، لبحث تثبيت اتفاق التهدئة الذي تم التوصل له الإثنين الماضي، بعد جولة تصعيد واسعة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن "الوفد الأمني المصري التابع لجهاز المخابرات العامة المصرية، سيصل قطاع غزة، للقاء ممثلين عن حركة حماس، وممثلين عن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار".

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وتأتي الزيارة، في ظل حديث متصاعد عن إمكانية انهيار التهدئة، خاصة في ظل عدم إدخال الأموال القطرية المخصصة لدفع رواتب موظفي حماس، فضلاً عن تصاعد وتيرة التهديدات التي يطلقها مسؤولون في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

كما توقعت مستويات أمنية إسرايلية، انهيار اتفاق التهدئة سريعا، في ظل الحديث عن استغلال الفصائل الفلسطينية لفترات التهدئة في تطوير قدراتها العسكرية.

وانتهت منتصف الأسبوع الحالي، جولة من التصعيد استمرت على مدار ثلاثة أيام، قتل خلالها نحو 28 فلسطينياً وأصيب مئات آخرون، كما دمرت إسرائيل مئات الوحدات السكنية بشكل كلي وجزئي.