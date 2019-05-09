كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة الفنزويلية في الخارج تنادي بدعم دولي بعد اعتقال مساعد "جوايدو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا أعضاء المعارضة الفنزويلية في الخارج المجتمع الدولي إلى إدانة اعتقال أحد كبار النواب في فنزويلا.

وقال أنطونيو إيكاري، وهو مبعوث زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، إلى إسبانيا، اليوم الخميس، إن اعتقال نائب رئيس الجمعية الوطنية إدغار زامبرانو، والتحقيقات ضد العديد من النواب الآخرين هي محاولة "لإسكات صوت الفنزويليين".

وحسبما أوردت "فوكس نيوز"، أضاف "إيكاري"، في مدريد: "اللامبالاة ليس خيارًا".

كان برفقته يودورو غونزاليس، النائب الفنزويلي المنفي، الذي قال، إن مجموعة الاتصال الدولية بقيادة الاتحاد الأوروبي "تحتاج إلى أن تأخذ فنزويلا على محمل الجد".