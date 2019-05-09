كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 9 فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية.
وأوضح نادي الأسير، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من بلدة عوريف في محافظة نابلس.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت علاء توفيق غوادرة من بلدة بير الباشا في محافظة جنين، أثناء مروره عن حاجز طيار قرب بلدة يعبد.
ولفت نادي الأسير، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين آخرين على الأقل، من القدس منذ أمس.