كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لافروف": لن يكون هناك أي "صفقات" بين موسكو وواشنطن بشأن فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه لن يكون هناك أي "صفقات" بين موسكو وواشنطن بشأن فنزويلا.

وعلق "لافروف" قائلًا: "ترامب هو الشخص الذي يُعد عادةً الصفقات".

ألقى وزير الخارجية الروسي، هذا التصريح، قبل الاجتماع القادم بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، المقرر عقده في 14 مايو في سوتشي.