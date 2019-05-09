كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء قمة زعماء الاتحاد الأوروبى فى رومانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ قادة السبعة والعشرون ومؤسسات التكتل قمة غير رسمية اليوم الخميس لمناقشة أولويات الاتحاد الأوروبي للسنوات الخمس القادمة وعرض صورة للوحدة، بالإضافة إلى مناقشة ترشيح كبار المسؤولين للانتخابات التشريعية المقبلة.

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، سيجري رؤساء دول وحكومات الاتحاد، خلال اليوم فى سيبو "رومانيا"، محادثة أولى حول الخطوط الرئيسية للعمل في الفترة ما بين 2019 و 2024، وهي مناقشة سيقوم خلالها رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك بوضع أجندة استراتيجية يعتمدها التكتل الأوروبى في يونيو.

وطالب رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيس، بدور فاعل لمدريد فى مستقبل الاتحاد الأوروبى، كما دافع الملك الإسبانى فيليبى السادس، عن أوروبا أكثر وحدة وقوة وفاعلية.