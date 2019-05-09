كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصور الأولى للذهب والطائرة التي حاولت تهريبه من السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت قوات الدعم السريع السودانية الصور الأولى لطائرة تابعة لشركة عربية كانت بصدد تهريب كميات كبيرة من الذهب في ولاية نهر النيل، لكن القوات تمكنت من إحباط محاولة التهريب.

وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية اليوم الخميس إيقاف طائرة أجنبية ب شمال السودان، قبيل محاولتها تهريب كميات من الذهب، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار مجهودات حماية الاقتصاد السوداني.

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وقالت الدعم السريع ، في بيان صحفي اليوم، إن السلطات السودانية شرعت في إجراءات التحقيق حول كميات الذهب المضبوطة ، مشيرة إلى أن الطائرة التي تم إيقافها ستهبط بمطار الخرطوم خلال ساعات.

يذكر أن ولاية نهر النيل تعتبر واحدة من ولايات السودان التي ينشط فيها التعدين التقليدي والحديث عن الذهب وترفد السوق المحلي والعالمي بكميات من الذهب.