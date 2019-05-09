كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدمرة الأمريكية لردع إيران تعبر قناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة قناة السويس، إن حاملة الطائرات الأمريكية ابراهام لنكولن، التي نشرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط كتحذير لإيران عبرت قناة السويس المصرية اليوم، وفقاً لوكالة رويترز.

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون، يوم الأحد، إنّ نشر مجموعة إضراب شركات النقل هدفه إظهار أن الولايات المتحدة سترد "بقوة لا هوادة فيها" على أي هجوم.

وتجاهلت إيران الإعلان عن نشر حاملة طائرات أمريكية باعتبارها أخبارًا قديمة، أعيد تدويرها للحرب النفسية.