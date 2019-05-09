كلاسيكو الوداد والجيش الملكي يشد الأنظار في ثالث أمسية كروية رمضانية

تتجه الأنظار، مساء اليوم الخميس، إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، والذي يستضيف بداية من الساعة العاشرة مساءً مباراة الكلاسيكو بين الجيش الملكي والوداد، برسم مؤجل الأسبوع 26 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم

الوداد، المنتشي بتأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، سيخوض مباراة اليوم بصفوف مكتملة، ما عدا الثنائي محمد أوناجم، وأمين تيغزوي، اللذين غابا بالفترة الأخيرة بسبب الإصابة، حيث حط الرحال ببوزنيقة قبل 24 ساعة، لمواصلة الاستعداد للقمة الكروية التي ستقام بدون جمهور، بسبب عقوبات سابقة لجامعة الكرة في حق “العساكر”.

فوزي البنزرتي، مدرب “الأحمر والأبيض” اختار التركيز بعيداً عن ضوضاء العاصمة الاقتصادية وتحديداً بمنطقة بوزنيقة، مع إقامة حصة تدريبية مسائية، أمس الأربعاء، في حين أن العساكر بدورهم أنهوا ترتيبات القمة الكروية، بالكشف عن القائمة النهائية لـ “الكلاسيكو”، التي قدمها المدرب الإسباني كارلوس ألوس، بغياب واحد لاختيارات فنية، وهو اللاعب محمد الشيبي.

وستكون مباراة اليوم هامة للفريقين في قمة المتناقضات، إذ أن فوز الوداد سيقربه من لقبه المحلي رقم 20، والجيش الملكي بحاجة أيضا للنقاط الثلاث للمصالحة مع جماهيره والخروج من المراكز الأخيرة، حيت يحتل الرتبة 13 بـ 30 نقطة.

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