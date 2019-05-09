قتيل وجرحى في انهيار منزل في مراكش والبحث لا زال جاريا عن ضحايا تحت الأنقاض

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، بجروح متفاوتة الخطورة، بعد إنهيار منزل بمدينة القديمة بمراكش.

وقالت مصادر محلية إن انهيار منزل بالمدينة القديمة بمراكش، بشكل مفاجئ، تسبب في مصرع شخص يبلغ من العمر 45 سنة وإصابة آخرين.

وأضاف المصدر ذاته، أن المنزل يضم حوالي 10 أشخاص من عائلة واحدة، ولازالت عملية البحث من طرف عناصر الوقاية المدنية عن ضحايا تحت ألانقاض.

وعرفت المنطقة استنفارا لمختلف المصالح الأمنية، ومصالح الإنقاذ التي حلت بعين المكان، في حدث خلف الكثير من الرعب والهلع في صفوف الساكنة.