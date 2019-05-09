“صحتنا في رمضان”.. ما هي وجبة الإفطار الأنسب صحيا؟ – فيديو

في الحلقة الثانية من سلسلة “صحتنا في رمضان”، تجيب أخصائية التغذية إيمان السلاوي، عبر موقع “اليوم 24″، على سؤال “وجبة الإفطار الأنسب صحيا؟”، موضحة مواصفاتها وأبرز مكوناتها.

وتقدم السلاوي، في حلقة اليوم الخميس، عددا من النصائح والإرشادات، من أجل تحضير وجبة إفطار صحية، محذرة في نفس الوقت من ضم مائدة الطعام أنواع من المأكولات، كونها تتوفر على نسب من السكريات، مضرة بصحة الصائم.