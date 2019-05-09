في ثاني أيام رمضان .. العثور على جثة رضيع في غابة في إقليم إنزكان

عثرت مواطنون من دوار الجرف التابع لجماعة اولاد دحو إقليم انزكان، صباح أمس الأربعاء، على جثة رضيع حديث الولادة ملقاة على جانب الطريق الثانوية الرابطة بين دوار الجرف بجماعة أولاد دحو والطريق السريع الرابط بين أكادير ومدينة تارودانت.

وعلم “اليوم24” من مصدر محلي، أن جثة الرضيع حديث الولادة، عثر عليها من طرف مواطنين في علبة وسط غابة أدمين قرب مطار المسيرة أكادير.

وفور إخطارها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى عين المكان، وتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني في أكادير، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة هوية اصحاب الجثة وأسباب الواقعة.