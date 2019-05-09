الوالي يشرع في خوض تحدي “كارني مول الحانوت”.. أدى ما بذمة زبائن فقراء – فيديو

شرع الفنان رشيد الوالي، أمس الأربعاء، في تطبيق فكرته الخيرية، في شهر رمضان، والتي أسماها # كارني_مول_الحانوت”.

واختار رشيد الوالي، التوجه نحو دكان في منطقة عين عتيق، وتكفل بتسديد ما بذمة زبائنه، الذين يتعاملون معه بالدين.

وفاجأ البقال الوالي، عندما كشف له في حديثه معه أن الميسورين، الذين يتعامل معهم بخصوص” الطلق” هم من يتهربون من دفع ما عليهم.

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وأعلن الوالي، مع بداية شهر رمضان، عزمه تنفيذ تحد، يقوم فيه يوميا بتسديد ما بذمة زبون، أو وزبائن، أو ما يعرف بـ” الكريدي” لدى البقال.

ولقيت مبادرة الوالي إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أبرز للجميع الجانب الإنساني في شخصيته، وأكد فعلا أن الفن رسالة.