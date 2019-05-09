حاملة الطائرات الأميركية "لنكولن" تعبر قناة السويس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات المصرية، اليوم الخميس، عبور حاملة الطائرة الأميركية "أبراهام لنكولن" قناة السويس، شمال شرقي البلاد.

ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، "استقبل رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مُهاب مميش، ملحق الدفاع الأميركي بالقاهرة، اللواء رالف غروفر، الذي حضر للاطمئنان على عبور حاملة الطائرات الأميركية بأمان عبر الممر الملاحي بقناة السويس".

ولم يحدد البيان الجهة التي تقصدها حاملة الطائرات الأميركية، غير أن تقارير إعلامية قالت في وقت سابق، إنها تستهدف منطقة الخليج.

والأربعاء، قال الممثل الأميركي الخاص لإيران برايان هوك، إن واشنطن تريد التفاوض على اتفاق جديد مع إيران، وستفرض عقوبات جديدة عليها.

وأوضح هوك، في تصريح لفضائية "العربية" السعودية، أن "الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران، لكنها ستواصل ممارسة أقصى قدر من الضغوط عليها إلى أن تغير سلوكها".

Advertisements

يأتي ذلك عقب إعلان إيران، في بيان، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق، مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يوما، في حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

وفي وقت سابق الخميس، رفض الاتحاد الأوروبي، في بيان، إمهال إيران 60 يوما بشأن الاتفاق النووي، رافضا ما سماه "الإنذار" الذي وجهته إيران إلى الدول الموقعة على الاتفاق.

وتشهد المنطقة توترات بالتزامن مع تصريحات أميركية عن نشر حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، ومجموعة سفن قاذفة في الشرق الأوسط، ردا على استعدادات إيرانية بمهاجمة القوات والمصالح الأميركية في المنطقة، على خلفية عقوبات فرضتها واشنطن على إيران.