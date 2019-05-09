حكومة أردنية ثالثة برئاسة الرزاز: تعديل وزاري شمل 8 حقائب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على تعديل جديد في حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، شمل 8 حقائب، وذلك وفق مرسوم أعلنه الديوان الملكي الأردني عبر بيان صدر عنها اليوم، الخميس.

وهذا هو التعديل الثالث الذي تشهده حكومة الرزاز منذ تشكيلها في 14 حزيران/ يونيو 2018.

وبحسب نص المرسوم، أخرج الرزاز، 5 وزراء وغيّر أسماء وزارتين، وألغى واحدة، وأعاد تفعيل اثنتين.

وضم التعديل حقائب الداخلية والعمل والصحة و"التخطيط والتعاون الدولي"، حيث خرج وزراؤها الأربعة ودخل مكانهم آخرون.

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كما شمل التعديل، تغيير اسمي وزارتين، هما البلديات، التي أصبحت الإدارة المحلية، ووزارة الاتصالات، التي تحولت إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، واحتفظ وزيراهما بحقيبتيهما بمسمياتهما الجديدة.

وأعاد الرزاز في تعديله، تفعيل وزارتي الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، ولشؤون رئاسة الوزراء، موكلا مهمة تلك الحقائب لوزيرين جديدين، فيما ألغيت وزارة الدولة لشؤون الاستثمار، وخرج وزيرها من التشكيلة.

وهذه الحكومة هي الثامنة عشرة منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999.