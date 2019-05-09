السلطات الميانمارية تفرج عن صحفيين لـ"رويترز"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعم خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قرار السلطات الميانمارية إطلاق سراح صحفيي "رويترز" بعد أكثر من 500 يوم قضوهما بالسجن، فيما عبروا في الوقت نفسه عن "قلقهم الكبير" إزاء حرية الصحافة ومساحة الديمقراطية في البلاد.

وأتى الإفراج عن الصحفيين وا لون (32 عاما) وكياو سو أو (28 عاما) عقب عفو رئاسي بمناسبة حلول العام البورمي الجديد "ثانغيات".

وقد اعتقلت السلطات الميانمارية الصحفيين في كانون الأول/ ديسمبر 2017، وقضت محكمة في أيلول/ سبتمبر 2018 على كل منهما بالسجن 7 أعوام بدعوى "خرق قانون الأسرار الرسمية" أثناء قيامها بإجراء تحقيق عن حوادث قتل خارج القانون طالت أقلية الروهنغيا المسلمة في إقليم أراكان.

وكانت قد رفضت المحكمة العليا طعنا قدمه الصحفيان على حكم سجنهما ليصبح الحكم باتا ونهائيا، لكن الرئيس وين مينت شملهما ضمن العفو الثالث الذي ضم 6 آلاف و520 سجينا وأصدره بمناسبة العام الجديد في البلاد، الذي بدأ 17 نيسان/ أبريل الماضي.

وأفاد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في ميانمار، يانغيي لي، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتطوير وحماية حق حرية الرأي والتعبير، دافيد كاي، في بيان مشترك، أنه "رغم الأخبار الجيدة عن لم شمل "وا لون" و "كياو سو" بعوائلهم، وعدم اضطرارهم إلى قضاء مدة حكمهم كاملة في السجن، إلا أن الأحكام الصادرة بحقهم بموجب قانون الأسرار الرسمية ما زالت قائمة".

وقال البيان عن محاكمة الصحفيين أنه "لا داعي لها منذ البداية".

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وتابع الخبيران "لانزال قلقين بشكل كبير حول وضع حرية الإعلام ومساحة الديمقراطية في ميانمار. مازال هناك طريق طويل أمام السلطات من أجل تحسين القضاء، والسياسة، وبناء مؤسسات الدولة بشكل يضمن الحد الأدنى من مساحة الديمقراطية، التي تشكل حجر الأساس بالنسبة للانتخابات العامة المرتقبة العام المقبل".

والصحفيان وا لون وكياو سو أو، كانا من ضمن فريق صحفيي رويترز، اللذان فازا مؤخرا بجائزة "بوليتزر" للتقارير الدولية عن التحقيق حول الانتهاكات التي طالت الأقلية المسلمة في أراكان.

وتشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في أراكان، منذ 25 آب/ أغسطس 2017.

وأدت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين إلى مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتطلق حكومة ميانمار على الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".