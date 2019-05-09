مصرع 4 أشخاص في حادث طرق على شارع 443

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل أربعة أشخاص وأصيب 10 آخرين في حادث طرق مروع وقع عصر اليوم، الخميس، على شارع رقم 443، الذي يربط مدينة القدس المحتلة بمدن الساحل.

وبحسب المصادر الطبية، فإن طواقم الإسعاف الأولي قدرّت حالة أربعة مصابين بالحرجة، فيما وصفت جروح أحد المصابين بالمتوسطة، وإصابات تسعة آخرين بالطفيفة.

ولاحقًا، أعلنت الطواقم الطبية مصرع 4 أشخاص متأثرين بجراحهم الحرجة التي أصيبوا بها جراء الحادث.

ووقع الحادث نتيجة اصطدام حافلة ركاب صغيرة في الجدار الإسمنتي الفاصل وسط الطريق. وذكر شهود عيان ان سائق الحافلة فقد السيطرة عليها واصطدم بالجدار الإسمنتي الفاصل بين مساري الطريق.

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وأضاف الشهود أن الحافلة التي أقلت 13 شخصًا، استمرت بالتقدم نحو عشرة كيلومترات بعد الاصطدام. وحين وصلت الطواقم الطبية، وجدت 4 أشخاص فاقدين للوعي ومصابين بجروح حرجة.

وأشارت المعلومات المتوفرة إلى أن الضحايا هم رجال في الأربعينات من أعمارهم. دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هوية الضحايا.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق حركة المرور في مسار شارع 443 المؤدي إلى القدس، في أعقاب الحادق، فيما أشارت التقارير إلى أزمة مرورية خانقة نتجت عن الحادث.