رحلة افتراضيّة إلى زوايا من فلسطين | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 15/ 05/ 2019 الزمان: 21:00 المكان: مقهى المها الثقافي، الناصرة Advertisements بمناسبة ذكرى النكبة، تأخذنا السيّدة سهر روحانا في رحلة افتراضيّة إلى زوايا من فلسطين، نزور فيها عددًا من القرى المهجّرة والمأهولة، من خلال صور التقطتها عدسة سهر بمهنيّة ومحبّة. سهر روحانا مستشارة تنظيمية وموجهة مجموعات ومصورة صاحبة صفحة "زوايا من فلسطين"، وهي مبادرة فردية لتوثيق زوايا فلسطين التاريخية فوتوغرافيا. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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