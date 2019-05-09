انت الان تتابع تفاصيل خبر حماس: هذا ما بحثه "السنوار" مع المخابرات المصرية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 03:51 مساءً - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن رئيسها في قطاع غزة، يحيى السنوار، أجرى عدة لقاءات مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، وقيادة الجهاز، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.

وأضافت الحركة، في بيان: "أنهى السنوار، أمس، زيارة لمصر، رافقه فيها عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى".

وأوضحت أن وفدها في القاهرة بحث "وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مبينةً أنه أكّد خلال المباحثات، "تمسُّك المقاومة بالدفاع عن الشعب، وردع العدوان، وتطبيق تفاهمات كسر الحصار دون مماطلة".

كما بحثت اللقاءات، بحسب البيان، سبل "كسر الحصار نهائياً بما يضمن رفع المعاناة والظلم عن الشعب الفلسطيني".

وأكد وفد الحركة للجانب المصري تمسُّكه باستعادة "الوحدة الوطنية ورصِّ الصفوف لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية ومشاريع التصفية، وعلى رأسها الصفقة الأمريكية (صفقة القرن)"، وفق البيان.

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وأشارت الحركة إلى أن اللقاءات ناقشت "العلاقة الثنائية" بينها وبين مصر، والتي أكدت خلالها "محورية الدور المصري في القضية".

وفي السياق ذاته، قالت الحركة إنها التقت في القاهرة وفداً من حركة "الجهاد الإسلامي" برئاسة الأمين العام للحركة "زياد النخالة".

وعن تلك اللقاءات، أوضح البيان أنها "ناقشت سبل تعزيز مقاومة الشعب، لتجبر العدو على الخضوع لإرادته".

ومساء الأربعاء، وصل وفدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إلى قطاع غزة، بعد زيارة للقاهرة، بدأت الخميس الماضي.

ومنذ عدة شهور، تُجري وفود مصرية وقطرية وأمميةٌ مشاوراتِ وساطة متواصلة، بين الفصائل بغزة، و"إسرائيل"، بغرض التوصل إلى تفاهمات "نهائية" تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود.