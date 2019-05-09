سفينة إيطالية على متنها 340 شخصا تواجه خللا في البحر الأدرياتيكي

وأكد مكتب شركة SNAV في المدينة الكرواتية اليوم الخميس، أن السفينة التي تقل على متنها 250 راكبا، بالإضافة إلى طاقمها المؤلف من 92 شخصا، تواجه خللا فنيا، مشددا على أن الخبراء من الطاقم يبذلون أقصى جهد بغية إصلاح المشكلة ونقل الركاب إلى البر.

ولم يقدم بيان الشركة تفاصيل حول طبيعة المشكلة التي تواجهها السفينة، غير أن وسائل إعلام كرواتية أفادت بأن السفينة توقفت في القطاع الشمالي من البحر الأدرياتيكي إثر تعطل إحدى محركاتها.



وتابعت وسائل الإعلام أن قاطرتين أرسلتا لمساعدة السفينة العالقة على بعد نحو 18 كلم عن أرخبيل كورناتي الكرواتي، لكن الرياح القوية تعيق جهود الإغاثة.