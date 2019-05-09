ولم يقدم بيان الشركة تفاصيل حول طبيعة المشكلة التي تواجهها السفينة، غير أن وسائل إعلام كرواتية أفادت بأن السفينة توقفت في القطاع الشمالي من البحر الأدرياتيكي إثر تعطل إحدى محركاتها.
وتابعت وسائل الإعلام أن قاطرتين أرسلتا لمساعدة السفينة العالقة على بعد نحو 18 كلم عن أرخبيل كورناتي الكرواتي، لكن الرياح القوية تعيق جهود الإغاثة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفينة إيطالية على متنها 340 شخصا تواجه خللا في البحر الأدرياتيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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