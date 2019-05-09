وقال مساعد المدير العام والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا عبد السلام ولد أحمد "إن النزاعات وعدم الاستقرار المدني لها آثار طويلة الأمد على الأمن الغذائي والتغذوي لكل من البلدان المتضررة والمناطق المحيطة بها في المناطق".
وأضاف "لقد أدى تأثير النزاع إلى تعطيل إنتاج الغذاء والماشية في بعض البلدان وبالتالي التأثير على توافر الغذاء في جميع أنحاء المنطقة"، لافتا الى ان "زيادة الجوع تتفاقم بسبب النمو السكاني السريع، والموارد الطبيعية الشحيحة والهشة، والتهديد المتزايد لتغير المناخ، وزيادة معدلات البطالة، وتراجع البنية التحتية والخدمات الريفية".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: أكثر من 50 مليون شخص يعانون من نقص التغذية بالشرق الأدنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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