الأمم المتحدة: أكثر من 50 مليون شخص يعانون من نقص التغذية بالشرق الأدنى

وقالت المنظمة في تقرير لها اطلعت عليه الخليج 365 عليه إن "52 مليون شخص في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا يعانون من نقص التغذية المزمن"، مبينة ان "أكثر من ثلثي الجياع يعيشون في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أي حوالي 34 مليون شخص، في البلدان المتأثرة بالصراع ، مقارنةً بـ 18 مليون شخص جائع في البلدان التي لا تتأثر مباشرة بالصراع".وقال مساعد المدير العام والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا عبد السلام ولد أحمد "إن النزاعات وعدم الاستقرار المدني لها آثار طويلة الأمد على الأمن الغذائي والتغذوي لكل من البلدان المتضررة والمناطق المحيطة بها في المناطق".

وأضاف "لقد أدى تأثير النزاع إلى تعطيل إنتاج الغذاء والماشية في بعض البلدان وبالتالي التأثير على توافر الغذاء في جميع أنحاء المنطقة"، لافتا الى ان "زيادة الجوع تتفاقم بسبب النمو السكاني السريع، والموارد الطبيعية الشحيحة والهشة، والتهديد المتزايد لتغير المناخ، وزيادة معدلات البطالة، وتراجع البنية التحتية والخدمات الريفية".

