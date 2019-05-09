تقرير امريكي يحذر من 'عواقب مخيفة وفتوحات طويلة لداعش'

واضافت الصحيفة أنه "في الوقت الذي يحتاج فيه داعش بشدة إلى دعم معنوي، فإن ظهور البغدادي سيؤثر بالتأكيد على امكانية عودة المجموعة بطريقة ايجابية".
واوضحت أنه "يمكن أن يدعم الفيديو الجهود الدعائية لداعش حيث تسعى المجموعة إلى تعظيم تأثيرها"، مشيرة الى أنه "بمجرد ظهور البغدادي على الكاميرا يمكن أن يعزز موقف داعش، خاصة في مواجهة التنافس المستمر مع تنظيم القاعدة من أجل تجنيد مجندين جدد والسيطرة على مناطق متنازع عليها في جميع أنحاء العالم، و بشكل خاص في بعض النقاط الساخنة كمناطق شمال أفريقيا وجنوب آسيا".
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