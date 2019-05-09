انت الان تتابع تحطم طائرة ركاب على متنها 33 شخصا في ميانمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحطم طائرة - صورة أرشيفية
تحطمت في مطار يانجون الدولي بميانمار، اليوم الأربعاء، طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية (بيمان بنجلاديش)، وعلى متنها 33 شخصا. وقال المدير العام للعلاقات العامة في الشركة شكيل ميراج، وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "إن الطائرة التي كان على متنها 33 شخصا، انحرفت عن المدرج خلال هبوطها في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية". ولم يتم الإعلان رسميا عن مصرع أي شخص جراء الحادث، إلا أن مصادر مطلعة أفادت بأنه أسفر عن إصابة عدة أشخاص بينهم الطيار.
يذكر أنه يوم الأحد الماضي، اشتعلت النيران في طائرة الركاب "سوخوي سوبرجيت 100" التابعة لشركة "أيرفلوت" الروسية، خلال هبوطها اضطراريا في مطار شيريميتيفو بموسكو. وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اندلاع الحريق في جناح الطائرة، وأصوات بداية الفوضى بين الركاب داخل صالون الطائرة،
يذكر أنه يوم الأحد الماضي، اشتعلت النيران في طائرة الركاب "سوخوي سوبرجيت 100" التابعة لشركة "أيرفلوت" الروسية، خلال هبوطها اضطراريا في مطار شيريميتيفو بموسكو. وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اندلاع الحريق في جناح الطائرة، وأصوات بداية الفوضى بين الركاب داخل صالون الطائرة، مع دعوة ركاب آخرين للهدوء والتوجه إلى المخرج.
وكانت طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" في طريقها من موسكو إلى مدينة مورمانسك الروسية، واضطرت للهبوط الاضطراري في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية، وعند الهبوط شبت النار في مؤخرة الطائرة، ما تسبب في مقتل 41 شخصا من أصل 78 شخصا كانوا على متنها. (التفاصيل)
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