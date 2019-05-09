انت الان تتابع المعارضة البريطانية لتيريزا ماي: تعلمي من يورجن كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

«يمكن لتيريزا ماي أن تتعلم من يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، كيفية تحقيق نتائج جيدة في أوروبا». هكذا سخر جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، من رئيسة الوزراء البريطانية، التي تواجه أزمات في ما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كوربين استغل "الريمونتادا" المثيرة لفريق ليفربول أمام نادي برشلونة الإسباني، بعد أن تمكنوا من الفوز بأربعة أهداف نظيفة في مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة بثلاثة أهداف في مباراة الذهاب، لانتقاد رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ففي خلال جلسة استماع لرئيسة الوزراء، قال كوربين المعروف عنه أنه مشجع متحمس لنادي أرسنال: "بالنظر إلى الأداء الرائع لفريق ليفربول ليلة أمس، تستطيع رئيسة الوزراء أن تتعلم من يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، كيفية تحقيق نتائج جيدة في أوروبا". وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن تيريزا

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