الان تتابع مطار فرانكفورت يصاب بالشلل بسبب طائرة مسيرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

تسببت طائرة مسيرة مجددا في شل حركة الطيران في مطار فرانكفورت الألماني الدولي، حيث قررت إدارة المطار، ولأسباب أمنية، وقف حركة الإقلاع والهبوط، وذلك بعد أن شوهد الجسم الطائر صباح اليوم الخميس في أجواء أكبر مطار ألماني، على مدى نحو ساعة.

تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة طويلة من حالات تعطل حركة الطيران في المطارات الدولية بسبب الطائرات الموجهة عن بعد.

ليس هناك في الغالب بديل آخر عن إيقاف حركة الطيران بسبب مثل هذه الطائرات الصغيرة، وذلك لعدم توفر أنظمة دفاعية مناسبة ضد الطائرة.

وفقًا للهيئة الألمانية المسؤولة عن تأمين الطيران فقد تم إلغاء 143 إقلاعا وهبوطا، وتم تحويل 48 طائرة لمطارات أخرى وذلك لأنها كانت قد أقلعت بالفعل.

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ولم تعثر السلطات الألمانية حتى ظهر اليوم الخميس على أي أثر للطائرة الموجهة عن بعد، ولا للشخص الذي يوجهها.

أعادت الشرطة الاتحادية حركة الطيران في تمام الساعة الثامنة و18 دقيقة صباحا، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الألمانية للسلامة الجوية، وبعد أن اختفت الطائرة المسيرة عن بعد.

وكما حدث في أعقاب وجود إنذار بشأن تحليق طائرة مسيرة بالقرب من أرض المطار، انطلقت طائرة عمودية للبحث عن هذا الجسم الذي يمثل خطرًا على حركة الطيران.

قالت متحدثة باسم الهيئة الألمانية لسلامة الطيران، إن أكثر من طيار شاهدوا الطائرة المسيرة، وإن هذه الطائرة كبيرة ومطلية باللون الأحمر.

ورجحت المتحدثة أن تكون الطائرة احترافية قادرة على حمل أثقال، مما يلزم صاحبها بالحصول على ترخيص تحليق خارج المطارات أيضا.

تسبب وقف حركة الطيران في تضرر نحو 15 ألف من ركاب شركة لوفتهانزا وحدها.