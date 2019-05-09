9 قتلى في هجوم على منظمة أمريكية في أفغانستان

اعلنت وزارة الداخلية الافغانية الخميس ان حصيلة الهجوم على منظمة "كاونتربارت انترناشيونال" الاميركية غير الحكومية الذين اعلنت مسؤوليتها عنه حركة طالبان، قد ارتفعت وبلغت تسعة قتلى.

والقتلى هم 4 من عناصر الشرطة وأحد أفراد القوات الخاصة، وحارس المقار المؤمنة ل"كاونتربارت انترناشونال" وثلاثة مدنيين، اعضاء في منظمة "كير انترناشونال" القريبة من كاونتربارت وجرح ايضا عشرون مدنيا.

وكانت حصيلة سابقة صدرت بعد انتهاء العمليات للقضاء على المهاجمين، تحدثت عن سقوط خمسة قتلى.